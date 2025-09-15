Thua trắng Man City 0-3, MU rơi xuống nhóm cuối bảng

15/09/2025 07:29

Kết quả vòng 5 Ngoại hạng Anh rạng sáng 15/9: Man City thắng 3 sao trước MU trên sân nhà Etihad trong ngày Haaland rực sáng với một cú đúp.

Man City và MU đều nhập cuộc tốc độ và chơi đôi công ngay những phút đầu tiên.

Ảnh: Reuters

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Man City đã vượt lên sau pha đánh đầu chuẩn xác của Foden từ pha đột phá đầy nỗ lực để căng ngang của Doku ở phút 18. 

Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp hai, MU dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ và hàng loạt cơ hội được đội khách tạo ra nhưng các chân sút áo đỏ không thể tận dụng. Trong khi đó, ở tình huống tấn công đầu tiên của hiệp hai, Man City đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Doku chọc khe tinh tế cho Haaland thoát xuống hạ gục thủ môn Bayindir trong thế đối mặt ở phút 53.

Ảnh: Reuters

MU vẫn tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng khi Donnarumma từ chối siêu phẩm của Mbeumo thì hàng thủ Quỷ đỏ lại mắc sai lầm. Harry Maguire chuyền bóng hỏng ở giữa sân để Haaland có cơ hội băng xuống thoải mái hạ gục Bayindir trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Chung cuộc, Man City giành thắng lợi 3 sao trước MU trên sân nhà Etihad trong khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Theo vov.vn
