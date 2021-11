Thừa Thiên Huế thêm 64 ca mắc mới, tạm dừng nhiều hoạt động

2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động từ 0h ngày 7/11

Tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp thực sự cấp thiết phải tổ chức do người đứng đầu đơn vị, địa phương quyết định và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID-19 của tỉnh; chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp và phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch như thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét, đeo khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR code.

Tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, quán ăn, trạm dừng, điểm bán hàng đặc sản lưu niệm, điểm rửa xe dọc tuyến Quốc lộ 1A (Hầm Hải Vân - Cầu vượt Thuỷ Phù tại Km 842 - đường tránh Huế - vòng xuyến vào phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà - địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị).

Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, xông hơi, cơ sở thẩm mỹ/spa, game online, rạp chiếu phim, Pub beer; hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các giải thi đấu thể thao…

