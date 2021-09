Thừa Thiên - Huế: Siết chặt nạn “tận diệt” chim trời

Thượng tá Đoàn Minh Hải, Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, để ngăn chặn vấn nạn này, công an huyện vừa yêu cầu công an các xã, thị trấn tăng cường tham mưu cho chính quyền tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ các loài chim di cư. Đồng thời, ra quân xử lý nghiêm tình trạng săn bắt chim trời tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Tại huyện Phú Lộc, lực lượng kiểm lâm huyện cùng với các đơn vị liên quan trên địa bàn vừa tiến hành ra quân tháo gỡ, tiêu hủy nhiều bẫy giàn, 300 chim mồi bằng phao xốp, 3.200 cái bẫy bằng que dính nhựa; thả về tự nhiên nhiều con cò dùng làm mồi.

Tại xã Hương Phong (TP. Huế), lực lượng chức năng cũng vừa ra quân tháo gỡ và tiêu hủy 200 con cò giả làm bằng phao xốp, phá bỏ hơn 2.000 bẫy que phủ nhựa dính, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên 30 cá thể cò tại khu vực rừng ngập mặn Rú Chá...

Lực lượng công an thu gom các phương tiện săn bắt chim trời, thả nhiều cá thể cò, vạc về với môi trường tự nhiên

Tương tự, tại huyện Quảng Điền, công an các xã Quảng An, Quảng Thái, Quảng Lợi... cũng tuần tra, ngăn chặn nạn săn bắt chim trời trái phép. Theo Trung tá Võ Tiến Thảo, Trưởng Công an xã Quảng Lợi, khoảng 1 tuần nay, tình trạng khai thác, săn bắt chim trời diễn ra rầm rộ, công an xã tuần tra, truy quét xuyên đêm, đã phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng săn bắt chim trời.

Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng kiểm lâm địa bàn sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét nhằm tháo dỡ, thu hồi triệt để các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trái phép; triệt phá các tụ điểm mua, bán chim tự nhiên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuyên truyền người dân không săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có công văn hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, bao gồm các loài chim trời. Trong đó, mức xử phạt cao nhất là hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật mức phạt từ 5 triệu đồng đến 400 triệu đồng… Đặc biệt, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, tổ chức, đơn vị ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, các loài chim trời.