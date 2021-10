Thừa Thiên - Huế: Nhiều KCN không có hệ thống xử lý nước thải

KCN Phong Điền theo kế hoạch sẽ có 2 trạm xử lý nước thải tập trung đầu tiên nhưng do vướng các lý do như dịch bệnh, khảo sát nên vẫn chưa “thành hình” hệ thống xử lý nước thải tập trung nào. Dự kiến trong năm 2022, KCN Phong Điền ở khu C và khu Viglacera sẽ triển khai thủ tục đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 4.000 m3/ngày đêm và trạm 2.000 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành quý II/2022.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, phần lớn KCN đang khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư, bởi chưa có hạ tầng (đường, điện, nước, khu xử lý rác thải, nước thải...), chưa quy hoạch hoàn chỉnh. Mặt khác, các nhà đầu tư tiếp cận mặt bằng rất khó do việc giải phóng đất đai và mặt bằng rất chậm. Trong lúc đó, có không ít nhà đầu tư xin đất nhưng chậm triển khai dự án, tìm cách gia hạn kéo dài...

“Muốn kêu gọi được các doanh nghiệp, nhà máy… vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, các khu công nghiệp phải có nhà đầu tư hạ tầng để đầu tư hoàn thiện hệ thống đường, điện, hệ thống xử lý nước thải tập trung… Tuy nhiên, do một số khu công nghiệp ít doanh nghiệp vào thuê đất nên các nhà đầu tư hạ tầng không mặn mà bỏ tiền ra đầu tư. Mặt khác, nếu nhà đầu tư hạ tầng lỡ đầu tư trước mà ít doanh nghiệp vào thuê thì họ sẽ rất lỗ, nên đây là một bài toán phức tạp”, ông Sơn nói.