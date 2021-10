Thừa Thiên – Huế: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, 2 người mất tích

Mưa lớn, 2 người mất tích do lật ghe

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 24 giờ qua, tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 90-170mm, một số nơi cao hơn như Phú Đa 231mm, Kim Long 246 mm, TP. Huế 237mm. Lũ trên sông Bồ đã vượt trên báo động 1.

UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một vụ tai nạn đuối nước do đi đánh cá và lật ghe đã xảy ra chiều qua đã làm 2 vợ chồng mất tích ở sông Bồ, gần khu vực chân cầu vượt thuộc Dự án đường cao tốc Cam Lộ- La Sơn đoạn qua phường Hương Vân.