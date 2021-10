Thừa Thiên - Huế: Khẩn trương khắc phục nhiều điểm sạt lở sau mưa lũ

Tại bờ biển tại thôn Tân An và An Dương (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), do mưa lũ, gió lớn, triều cường dồn dập trong nhiều ngày qua đã làm gia tăng tình trạng sạt lở bờ biển trên chiều dài hơn 1.000 m.

Ông Đặng Tiến Tuỳ - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho hay, đến nay, mới chỉ có gần 1km bờ biển được xây dựng công trình kè chống sạt lở và đang phát huy tác dụng. Tại các khu vực chưa được gia cố bằng kè cứng, tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra. Biển xâm thực đã gây ảnh hưởng đến khoảng 500 hộ dân, đến các khu du lịch, bãi tắm và các công trình hạ tầng thiết yếu khác.