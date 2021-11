Thừa Thiên Huế ghi nhận 22 ca mắc mới, có 8 ca cộng đồng

Liên quan đến việc tập trung sinh viên về học tập, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

