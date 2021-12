Thừa Thiên – Huế: Điều tiết hồ thủy điện, chủ động ứng phó với siêu bão RAI

Yêu cầu các chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển tạm dừng thi công từ ngày 19/12/2021, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; rút toàn bộ người, phương tiện ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất; đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa đối với thủy điện Hương Điền, hồ Tả Trạch.