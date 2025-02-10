Thua Sinner, tay vợt gốc Việt Learner Tien hụt chức vô địch China Open

Thiên Bình| 02/10/2025 06:07

Jannik Sinner khẳng định đẳng cấp khi đánh bại hiện tượng gốc Việt Learner Tien 2-0 trong trận chung kết China Open 2025, lên ngôi vô địch đầy thuyết phục và giàu cảm xúc.

Tay vợt gốc Việt trước đó gây chấn động khi loại Daniil Medvedev ở bán kết, nhưng trước “người máy Italia”, mọi thứ trở nên quá khó khăn.

Sinner giành chức vô địch thuyết phục - Ảnh: ATP

Ngay game cầm giao bóng đầu tiên, Learner Tien mất break, tạo lợi thế lớn cho Sinner. Với những cú bạt bóng uy lực và độ ổn định cao, Sinner gần như thắng tuyệt đối trong các pha bóng bền. Tien chỉ kịp mang về một game thắng trước khi set 1 khép lại 6-2 cho Sinner.

Bước sang set 2, Tien nhập cuộc quyết tâm hơn, thậm chí có cơ hội giành break sớm. Tuy nhiên, đẳng cấp của Sinner nhanh chóng lên tiếng.

Những cú giao bóng mạnh mẽ, chuẩn xác cùng khả năng tận dụng triệt để sai lầm từ đối thủ giúp anh kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tien mắc nhiều lỗi giao bóng kép, tạo cơ hội để Sinner giành thêm 2 break quan trọng.

Jannik Sinner vs learner Tien 2.jpg
Ngôi vị á quân cũng là thành tích lịch sử Learner Tien - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Kết quả, Sinner tiếp tục thắng 6-2 ở set 2, qua đó khép lại trận chung kết chóng vánh và chính thức lên ngôi vô địch China Open 2025. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/thua-sinner-tay-vot-goc-viet-learner-tien-hut-chuc-vo-dich-china-open-2025-2447834.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/thua-sinner-tay-vot-goc-viet-learner-tien-hut-chuc-vo-dich-china-open-2025-2447834.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Thua Sinner, tay vợt gốc Việt Learner Tien hụt chức vô địch China Open
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO