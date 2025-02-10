Thua Sinner, tay vợt gốc Việt Learner Tien hụt chức vô địch China Open

Tay vợt gốc Việt trước đó gây chấn động khi loại Daniil Medvedev ở bán kết, nhưng trước “người máy Italia”, mọi thứ trở nên quá khó khăn.

Ngay game cầm giao bóng đầu tiên, Learner Tien mất break, tạo lợi thế lớn cho Sinner. Với những cú bạt bóng uy lực và độ ổn định cao, Sinner gần như thắng tuyệt đối trong các pha bóng bền. Tien chỉ kịp mang về một game thắng trước khi set 1 khép lại 6-2 cho Sinner.