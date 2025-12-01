Thua Iraq, Indonesia vỡ mộng World Cup

Indonesia khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sau thất bại 0-1 trước Iraq rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam).

Sau thất bại tiếc nuối trước Saudi Arabia, Indonesia của HLV Patrick Kluivert nhập cuộc đầy quyết tâm. Đội bóng Đông Nam Á kiểm soát bóng tốt, triển khai nhiều pha phối hợp mạch lạc nhờ sự năng nổ của Thom Haye, Kevin Diks và Dean Ruben James.

Dù tạo ra được vài cơ hội đáng chú ý, song "Garuda" vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ kỷ luật và kinh nghiệm của Iraq.

Indonesia tan mộng World Cup sau thất bại trước Iraq - Ảnh: Asenal Football

Bước sang hiệp hai, HLV Kluivert tung thêm các nhân tố tấn công như Ole ter Haar Romeny và Miliano Jonathans nhằm tăng sức ép.

Dẫu vậy, bước ngoặt của trận đấu lại thuộc về đội bóng Tây Á. Phút 76, Zidane Iqbal - cựu cầu thủ của MU tung cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, hạ gục thủ thành Maarten Paes, mở tỷ số 1-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, Indonesia dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Iraq. Nỗ lực trong tuyệt vọng khiến họ nhận thêm nhiều thẻ vàng, trong đó có Ole Romeny và Calvin Verdonk.

Sau hơn 100 phút thi đấu, Iraq bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng B khi chạm trán Saudi Arabia sắp tới, còn Indonesia chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2026.

Ghi bàn

Iraq: Zidane Iqbal 76'

Đội hình thi đấu

Iraq: Hachim, Ali, Younis, Tahseen, Doski, Resan, Al Ammari, Yakob, Bayesh, Meme, Karim

Indonesia: Paes, Diks, Ridho, Idzes, James, Reijnders, Pelupessy, Verdonk, Kambuaya, Zijlstra, Haye

BXH sau lượt trận thứ hai
BXH sau lượt trận thứ hai
