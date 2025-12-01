Thua Iraq, Indonesia vỡ mộng World Cup

Sau thất bại tiếc nuối trước Saudi Arabia, Indonesia của HLV Patrick Kluivert nhập cuộc đầy quyết tâm. Đội bóng Đông Nam Á kiểm soát bóng tốt, triển khai nhiều pha phối hợp mạch lạc nhờ sự năng nổ của Thom Haye, Kevin Diks và Dean Ruben James.

Dù tạo ra được vài cơ hội đáng chú ý, song "Garuda" vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ kỷ luật và kinh nghiệm của Iraq.