Thú vui của 3 cha con lúc rảnh rỗi giúp đem về cho gia đình... 20 tỷ đồng

Anh Michael, một nhà nghiên cứu sinh thái học, cho biết anh đã thực hiện chuyến viếng thăm phần mộ của vua Henry III tại tu viện Westminster, London, Anh, để cảm tạ may mắn vừa đến với gia đình mình.

Đồng xu mà anh Michael vừa tìm thấy được đánh giá là một trong những đồng xu giá trị nhất từng được tìm thấy tại Anh (Ảnh: The Guardian).

Chia sẻ về may mắn này, anh Michael nói: "Mọi chuyện thật khó tin, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, thế rồi một số tiền lớn đến với gia đình chúng tôi. Hai con nhỏ - Emily và Harry - chính là lý do để chúng tôi có được may mắn này, bởi tôi đã từ bỏ thú vui dò tìm cổ vật từ lâu, cho tới khi hai con muốn cùng tôi trải nghiệm thú vui này.

Chúng tôi đã tìm thấy một số đồng xu cổ, bọn trẻ rất phấn khích nên chúng tôi quyết định đầu tư mua thêm thiết bị dò tìm mới. Ngay sau đó, chúng tôi tìm thấy đồng xu quý giá này".

Đồng xu mà anh Michael vừa tìm thấy được đánh giá là một trong những đồng xu giá trị nhất từng được tìm thấy tại Anh. Hiện tại, trên thị trường tiền xu cổ ở Anh, chỉ có 7 đồng xu giống với đồng xu mà anh Michael tìm thấy. Người mua đồng xu của anh Michael là một nhà sưu tầm tư nhân ẩn danh người Anh.