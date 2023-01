Thú vị nghi lễ tắm nước đá lấy may đầu năm mới ở Nhật Bản

Bất chấp thời tiết giá lạnh, dưới nhiệt độ dao động khoảng 9 độ C, nhiều người dân Nhật Bản vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá truyền thống để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn.

Hôm nay (8/1), rất đông người kéo đến đền thờ Teppou-zu Inari ở Tokyo, tham gia nghi lễ tắm nước đá đầu năm. Tính đến nay, đây đã là năm thứ 68 nghi lễ này được tổ chức, diễn ra vào ngày Chủ nhật của tuần thứ 2 trong năm mới. Ảnh minh họa: Getty Với màn khởi động, những người tham gia nghi lễ cùng nhảy múa, chạy vài vòng quanh đền hoặc đứng dưới ánh nắng mặt trời hô những câu khẩu lệnh để thể hiện tinh thần lễ hội cũng như làm ấm người trước khi ngâm mình trong bể nước đá. 33 nam giới đóng khố truyền thống, 7 nữ giới mặc áo choàng trắng vỗ tay, tụng kinh trước khi bước vào bồn tắm lớn chứa đầy những tảng đá lạnh buốt. Đây vốn là nghi lễ truyền thống quan trọng với niềm tin thanh lọc tâm hồn, chào đón một năm mới đến. Sau khi tắm nước lạnh, những người tham gia sẽ tiến hành thực hiện các động tác cầu nguyện theo truyền thống: "Tôi hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát, mọi người sẽ lại có cuộc sống bình thường, trên thế giới không còn chiến tranh, mà chỉ có hòa bình”. "Thay vì cảm thấy lạnh, ngón chân của tôi có vẻ bị đau khi ngâm trong nước đá, nhưng khi kết thúc tôi lại cảm thấy có chút sảng khoái. Đây là một sự kiện thường niên mà chúng tôi vẫn làm để cầu nguyện cho sức khỏe. Tôi cảm thấy như năm mới sẽ không bắt đầu nếu không làm điều này”. "Lại một năm mới đã sang. Bước vào bể nước lạnh thế này cảm thấy thật khó khăn và tôi sẽ luôn nhớ rằng tôi đã trải qua những điều này mỗi khi tôi gặp thử thách trong tương lai. Tôi luôn hy vọng có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống”. Đền Teppozu Inari nằm ở khu Hacchobori của thủ đô Tokyo là ngôi đền nổi tiếng với nghi thức tắm nước đá mỗi dịp đầu năm. Vào ngày lễ, người dân địa phương và du khách phải dậy thật sớm, tụ tập tại đền để nhảy múa, ca hát và đón bình minh trước khi tắm nước đá. Nghi lễ tắm nước đá của người Nhật bắt nguồn từ Thần đạo, có từ năm 1955, lấy cảm hứng từ việc một vị linh mục té nước lạnh lên người để cầu nguyện sự bình an cho cộng đồng địa phương./.