Thú vị hình ảnh ngày trẻ của 7 tỷ phú nổi tiếng thế giới: Berkshire Hathaway đẹp trai như tài tử, CEO của Meta cực đáng yêu

Elon Musk sinh ngày 28/6/1971 tại Pretoria, Nam Phi. Ông nổi bật với tính cách táo bạo, kiên định và không ngại mạo hiểm để theo đuổi các ý tưởng lớn về công nghệ và tương lai nhân loại. Theo Bloomberg Billionaires Index, đến đầu tháng 8/2025, tài sản ròng của Musk khoảng 351,9 tỷ USD, đứng vị trí số 1 thế giới.

Về đời sống cá nhân, ông từng trải qua nhiều mối quan hệ và có hơn 12 người con với nhiều phụ nữ, trong đó có ca sĩ Grimes, nhưng đang độc thân. Dù gây tranh cãi trong cả công việc lẫn đời tư, Musk vẫn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay.

Jeff Bezos sinh ngày 12/01/1964 tại Albuquerque, New Mexico, Mỹ. Ông là nhà sáng lập Amazon, hiện giữ chức Chủ tịch điều hành, đồng thời sáng lập công ty vũ trụ Blue Origin và sở hữu tờ The Washington Post. Theo Forbes, tài sản của ông vào giữa năm 2025 ước tính khoảng 223 tỷ USD.