Thủ tướng yêu cầu xử lý phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8796/VPCP-CN ngày 17-9 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, báo chí ngày 11-9 có bài viết về phương án khai thác hợp lý giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành với tiêu đề "Chưa chốt phương án dời toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành".

Để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, cần có kịch bản chuyển tiếp rõ ràng, đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, thương mại.

Trong bài viết, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định sân bay Long Thành được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 và đưa vào vận hành giữa năm 2026.