Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm người không chịu tiêm vaccine Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Sáng 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Minh đề nghị các địa phương nghiên cứu, đẩy mạnh việc mở cửa trường học. Cùng với đó là việc đẩy mạnh truyền thông về vấn đề này để phụ huynh yên tâm đưa con em đi học. Bà Minh cho biết, hiện ngành giáo dục có thể cập nhật từng trường hợp F0 trong trường, từng học sinh đã tiêm chủng theo giờ.