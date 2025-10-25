Thủ tướng yêu cầu xử lý gần 3.000 dự án kéo dài

Ngày 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Đây là phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn các thành viên mới (2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng).

Tại hội nghị, Chính phủ tập trung rà soát các nhiệm vụ cả năm 2025; đặc biệt các chương trình, đề án, dự án đã triển khai, hoàn thành và những chương trình, đề án, dự án cần tập trung triển khai từ nay đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Ảnh: Chinhphu.vn

Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do vậy, khối lượng nhiệm vụ, công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương là rất lớn.