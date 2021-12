Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp đẩy lùi ca nặng và tử vong do Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tổ chức hội nghị với các chuyên gia, các nhà khoa học trong tháng 12/2021 để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp nhiễm Covid-19 chuyển nặng và tử vong.