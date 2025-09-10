Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm nạn thổi giá cổ phiếu

Trong thời gian tới, để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch, hiệu quả, hiện đại, bền vững, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn bậc cao, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell bảo đảm quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; chủ động tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và số hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định thị trường, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu nghiêm cấm và thanh tra, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong việc mua hàng đẩy giá, thổi giá làm méo mó thị trường và trục lợi cá nhân.