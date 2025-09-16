Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển dụng, bố trí, điều động đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học bảo đảm đủ định mức số lượng theo quy định.

Bộ, ngành và địa phương cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Bộ cũng cần hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo; rà soát, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp sở, cấp xã và cơ sở giáo dục...