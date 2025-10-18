Thủ tướng yêu cầu 'nói ít, làm nhiều' trong giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thời gian năm 2025 chỉ còn gần 1 quý, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 8%, đầu tư công là động lực quan trọng.

Ngày 18-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Đến nay công tác giải ngân đầu tư công được triển khai cơ bản tốt, tránh đầu tư dàn trải. Năm 2025, tổng vốn đầu tư công khoảng 1,11 triệu tỉ đồng và Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100%, góp phần thúc đẩy phát triển và mục tiêu tăng trưởng.

Trong bối cảnh cả nước triển khai nhiều công việc quan trọng, với khối lượng công việc rất lớn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cho biết đến ngày 16-10, cả nước mới giải ngân đầu tư công 455 ngàn tỉ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu. Trong đó, còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước.