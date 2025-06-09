Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh tình trạng thao túng giá vàng

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong tháng 8 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp: xung đột quân sự, bất ổn chính trị, phân hoá ngày càng gia tăng; có cả liên kết lực lượng; xung đột thương mại tiếp tục căng thẳng nhất là sau khi Hoa Kỳ áp thuế đối ứng; giá vàng, bất động sản, thị trường tài chính thế giới biến động mạnh... Những điều này đều tác động tình hình trong nước.

Ở trong nước, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn trang trọng, ý nghĩa cùng Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và Lễ Diễu binh, diễu hành, các hoạt động yêu nước được tổ chức thành công đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.

Thủ tướng đề nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, trong nước tháng 8 tốt hơn tháng 7, quý sau tốt hơn quý trước, 8 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng, quan tâm, thúc đẩy. Thủ tướng cũng đề nghị cần đánh giá tình hình chăm lo cho năm học mới, tổ chức ăn trưa cho các cháu, giảm học phí cho học sinh... làm tốt công tác an sinh xã hội, cơ bản không để ai bị thiếu ăn thiếu mặc, thiếu trường học.

Thủ tướng yêu cầu phân tích sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất đang tăng lên; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư công có xu hướng chậm lại; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn khó khăn về chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, khó khăn đối với cán bộ cấp dưới; thiên tai ảnh hưởng nặng nề cuộc sống người dân; giá vàng tăng mạnh, rất đáng chú ý.

Không để tình trạng găm hàng, đội giá, tạo khan hiếm không lành mạnh, thao túng thị trường vàng Ảnh (minh họa)

Thủ tướng đặc biệt lưu ý kiểm soát giá vàng, chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng găm hàng, đội giá, tạo khan hiếm không lành mạnh, thao túng thị trường vàng; đề nghị thanh tra của Ngân hàng Nhà nước phải vào cuộc tích cực và nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.

Vấn đề bất động sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải chú trọng, quan tâm vấn đề này. Đối với chứng khoán, nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt, nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá hay không.

Nêu rõ tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay, Thủ tướng yêu cầu phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để bảo đảm phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phải tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng vì đây cũng là giải pháp tăng thêm nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, sau khi kết thúc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" cần tiếp tục tổ chức "Hội chợ mùa thu" để giới thiệu, liên kết sản xuất, kinh doanh; khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội chợ cho dịp Tết để tăng cường giao lưu hàng hoá, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các thành viên Chính phủ phải nêu bật bài học kinh nghiệm, giải pháp, nhất là giải pháp làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, lĩnh vực giáo dục, y tế; các giải pháp ứng phó với các cú sốc từ bên ngoài, liên quan biến đổi khí hậu, thiên tai; xử lý ngay và nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực như thao túng thị trường, găm hàng đội giá, nạn hàng giả, hàng nhái....