Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy

Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn nêu trên đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy.

Chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố, nhất là các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các sự việc tương tự như vụ hỏa hoạn nêu trên.