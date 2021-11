Thủ tướng yêu cầu kiểm soát người nhập cảnh từ nước có biến chủng Omicron

Your browser does not support the audio element.

Ngày 29/11, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.