Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng pháp luật khoáng sản, đất đai

Bộ Chính trị đã chỉ đạo sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025).

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để và chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đây là nguyên nhân gây vướng mắc, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Để kịp thời gỡ bỏ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển bền vững, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát kỹ, toàn diện, xác định rõ vướng mắc trong Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn; nêu rõ điều, khoản, điểm liên quan và kiến nghị giải pháp cụ thể, gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-8.

"Nội dung, giải pháp đề xuất cần xử lý triệt để, hiệu quả, không còn vướng mắc, khó khăn để mọi hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai trên địa bàn, lĩnh vực thuận lợi nhất" - Thủ tướng yêu cầu và nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa để các cấp cơ sở, địa phương, cấp trực tiếp thực hiện chủ động quyết, chủ động làm và tự chịu trách nhiệm; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết và tăng cường hậu kiểm.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, đề xuất sửa đổi các quy định bất cập, bảo đảm đồng bộ với Luật sửa đổi; báo cáo Thủ tướng trước 22-8.

Đồng thời, Bộ này phải phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản và Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội đúng tiến độ, rà soát các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi trước ngày 10-9.