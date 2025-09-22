Thủ tướng yêu cầu đưa giá bất động sản về mức phù hợp

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong 9 tháng qua, có 1.816 dự án nhà ở, khu đô thị mới được triển khai. Trong đó, 1.071 dự án nhà ở thương mại với quy mô 398.000 căn nhà ở, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường. Lượng giao dịch bất động sản trong thời gian qua đạt mức hơn 430.000 giao dịch. Phân khúc nhà ở chung cư tăng, nhất là ở đô thị lớn. Về giá thị trường bất động sản, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, giá tăng cao và hiện đang giữ giao dịch giá cao: giá căn hộ chung cư ở Hà Nội và TPHCM trung bình 70-80 triệu/m 2 , tăng 5,6% so với đầu năm. Giá nhà ở liền kề, biệt thự ở Hà Nội phổ biến khoảng 100-200 triệu/m 2 ; tại TPHCM giá dao động 230-300 triệu/m 2 . Giá đất nền ở Hà Nội phổ biến từ 60-100 triệu/m 2 . Giá nhà ở xã hội ở mức 15-25 triệu/m 2 .

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đại sự của quốc gia, của nhân dân, rất quan trọng. Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, người dân, giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Thủ tướng nhấn mạnh phải phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam, phù hợp thu nhập của người dân. Mục tiêu là người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.