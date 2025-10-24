Thủ tướng yêu cầu đưa dự án nhà ở xã hội vào 'luồng xanh', 'luồng ưu tiên'

Ngày 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Năm 2025 hoàn thành hơn 89.000 căn nhà ở xã hội

Theo thống kê, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn. Riêng trong 9 tháng của năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 50.000 căn, đạt 50,5%. Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành hơn 89.000 căn, đạt 89% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội thời gian tới, đặc biệt là giao một số doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.