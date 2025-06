Thủ tướng yêu cầu đề thi tốt nghiệp THPT 2025 phải phân hóa

Các đơn vị cần bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ; không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan của các chủ thể liên quan mà không được dự thi.

Các cấp, ngành, địa phương phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với ngành Giáo dục và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện đổi mới kỳ thi cả nội dung, quy mô, hình thức và nâng cao chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT đảm bảo đề thi chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông đã học, có mức độ phân hóa phù hợp, nhất là kỳ thi năm nay tổ chức cho 2 nhóm học sinh theo học 2 chương trình. Tổ chức thi sao cho phản ánh đúng những kiến thức cốt lõi, cơ bản của 2 chương trình là thống nhất.