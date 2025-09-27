Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão số 10 ở mức cao nhất

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ liên quan, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10; chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Đồng thời, cần bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng";

Cùng với đó, rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư, máy móc, phương tiện, trang thiết bị sản xuất kinh doanh để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả;

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương.