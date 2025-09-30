Thủ tướng viếng những người thiệt mạng, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất; đặc biệt là hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Hiện trường vụ sập nhà do lốc xoáy ngày 29/9 tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 16h ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc tại 17 tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương; 158.446 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 26.676 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, cột điện, cây xanh bị gãy đổ…

Riêng tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29/9 khiến 9 người tử vong, 50 người bị thương.