Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. (Ảnh: Nhật Bắc)

Trong tháng 9 vừa qua đã có bốn cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du đến miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ đã có 9 công điện và liên tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung ứng phó với bão số 10 từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất; thành lập các đoàn do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả tại các địa phương.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20h ngày 2/10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi, trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 15.000 tỷ đồng. Đau thương mất mát do mưa lũ gây ra là rất to lớn, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, để sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Trước đó, ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.