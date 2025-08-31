Thủ tướng và nhiều bộ trưởng chính quyền Houthis thiệt mạng sau đòn không kích của Israel

Thủ tướng của chính quyền Houthis tại Yemen - ông Ahmed al-Rahawi cùng một số bộ trưởng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa (Yemen), kênh Al Jazeera dẫn lời một quan chức Houthis cho biết hôm 30-8.

Ông al-Rahawi, người giữ chức thủ tướng tại những khu vực do Houthis kiểm soát ở Yemen, đã bị nhắm mục tiêu cùng các thành viên khác trong chính quyền do Houthis lãnh đạo khi đang tham dự một hội thảo vào ngày 28-8.

“Chúng ta sẽ báo thù, và từ trong những vết thương sâu thẳm, chúng ta sẽ rèn nên chiến thắng” - ông Mahdi al-Mashat, chủ tịch Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthis, nói khi xác nhận cái chết của các quan chức Houthis.