Thủ tướng tri ân đội ngũ y bác sĩ ở lại làm nhiệm vụ dịp Tết đến, xuân về

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết đội ngũ bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đặt tại quận Hoàng Mai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Thủ tướng trò chuyện qua bộ đàm với các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, trước đây khi chưa có đủ vắc xin, thuốc đặc trị, chưa hiểu hết về biến chủng Delta, chưa có nhiều kinh nghiệm chống dịch, năng lực y tế chưa được nâng cao, chúng ta buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân. Không có biện pháp hoàn hảo, chỉ có biện pháp tối ưu và phải thực hiện mọi biện pháp có thể trên tinh thần vì dân, vì nước.



Chúng ta đã sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, dần hình thành và hoàn thiện lý luận và công thức phòng, chống dịch sát tình hình, phù hợp điều kiện Việt Nam với 3 trụ cột là cách ly (nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất có thể, giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể), xét nghiệm (thần tốc, khoa học, an toàn, hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch) và điều trị (từ sớm, từ xa, từ cơ sở để người bệnh tiếp cận nhanh nhất các biện pháp y tế, ngăn chặn chuyển nặng, giảm tử vong) cùng công thức "5K+vắc xin+thuốc+công nghệ+ý thức người dân và các biện pháp khác".



Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, độ bao phủ vắc xin đạt tương đối cao, kinh nghiệm và năng lực ứng phó dịch bệnh được nâng lên, Việt Nam đã chủ động, tự tin chuyển hướng chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, yên tâm mở cửa trở lại.



Kinh tế quý IV năm 2021 phục hồi rất nhanh và tháng 1/2022 tiếp tục khởi sắc. Chúng ta có điều kiện để phục hồi nhanh và phát triển bền vững.



"Chúng ta ưu tiên vắc xin cho TP.HCM và các tỉnh miền Đông, nên đến giờ TP tự tin mở cửa, tỷ lệ tử vong giảm rất sâu. Đây là một kinh nghiệm cho chúng ta tự tin mở cửa, bình thường hóa với dịch bệnh một cách khoa học, hiệu quả, phù hợp tình hình", Thủ tướng phát biểu.



Đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhà khoa học trong ngành y đã vừa chống dịch, vừa tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, vừa góp phần xây dựng, hoàn thiện lý thuyết phòng chống dịch.



Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi bệnh nhi và người nhà, mừng tuổi các cháu nhân dịp Tết đến, xuân về. Hiện còn khoảng 600 cháu đang điều trị tại đây trong dịp Tết.



Qua hệ thống trực tuyến, Thủ tướng thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Vĩnh Long.



Thủ tướng nêu rõ, trong hoàn cảnh một nước đang phát triển, chúng ta rất ưu tiên cho sự nghiệp y tế và giáo dục nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong muốn và yêu cầu thực tiễn. Do đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nỗ lực, khắc phục, vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ, chính sách… và tiếp tục năng động, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.