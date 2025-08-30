Thủ tướng trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Đồng thời, chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đồng chí Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao. Trong 43 năm công tác, đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, dày dặn, toàn diện về ngoại giao. Trên cương vị công tác, đồng chí Lê Hoài Trung luôn thể hiện cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt, trước khi giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí đã từng đảm nhận các chức vụ ở Bộ Ngoại giao. Do đó, việc trở về Bộ Ngoại giao cũng là việc phân công hợp lý của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Hoài Trung (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng cho rằng, trong những năm qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có những đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một trong những điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước, khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Hiện nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, mở rộng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 quốc gia; trong 17 FTA ký kết, có nhiều FTA thế hệ mới mang lại hiệu quả trong hội nhập, thương mại quốc tế.

Nhấn mạnh những thành tựu quan trọng của ngành ngoại giao, Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của đồng chí Bùi Thanh Sơn trên cương vị là người đứng đầu ngành suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đảm nhận các chức vụ, gắn bó với ngành ngoại giao.

Bối cảnh tình hình thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại, nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến tất cả các hoạt động của đất nước, Thủ tướng cho rằng, yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với ngành ngoại giao, các bộ, ngành, đặc biệt là nắm tình hình không để Đảng, Nhà nước bị động bất ngờ về chiến lược liên quan đến đối ngoại. Thủ tướng mong quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực bước đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

"Ngoại giao trong thời đại mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cần đi đầu trong việc nhận diện và tranh thủ cơ hội, thời cơ nắm chắc tình hình. Xây dựng ngành ngoại giao "toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp", ngang tầm với khu vực và vươn tầm quốc tế. Trong đó, nhiệm vụ then chốt là tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao "vừa hồng vừa chuyên", tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của mình", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Thủ tướng tin tưởng đồng chí Lê Hoài Trung cùng với đồng chí Bùi Thanh Sơn sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến hết mình cho ngành ngoại giao của Đảng và Nhà nước.

Nhận nhiệm vụ, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hứa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó; thực hiện hiệu quả đường lối, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nỗ lực phát huy vai trò tiên đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.