Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư và các hoạt động xây dựng, vận hành và đóng góp xã hội của các dự án nhà máy điện của Hoa Điện tại Việt Nam; tìm hiểu chiến lược phát triển, quy hoạch, chính sách và nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, qua đó công ty xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh trong thời gian tới; mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm và công nghệ với Việt Nam trong nâng cao chất lượng xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo.

Hoa Điện hiện là một trong năm tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500).

Hoa Điện coi trọng thị trường Việt Nam với tổng mức đầu tư lũy kế đã vượt 2,8 tỷ USD, đứng đầu trong các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. Trong đó, Nhà máy điện Duyên Hải 2 (tỉnh Vĩnh Long) có công suất 2x660 MW, là dự án điện có công suất lắp đặt lớn nhất và quy mô đầu tư lớn nhất ở nước ngoài của tập đoàn. Tập đoàn đang triển khai và dự kiến triển khai nhiều dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện cho biết chiến lược đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam là 1+1+1+N (một thực thể kinh doanh tại Việt Nam + một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam + một căn cứ, cơ sở chế tạo tại Việt Nam + nhiều dự án hợp tác), đóng góp tích cực vào quá trình phát triển, chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Hoa Điện mong muốn tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực, như năng lượng gió, hydro xanh, thủy điện tích năng; cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu suất năng lượng. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ của Việt Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ (R&D).