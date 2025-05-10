Thủ tướng: Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Theo báo cáo của các bộ, địa phương và tổng hợp dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện có tổng số 668 thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù của địa phương, trong đó có một số địa phương có số lượng TTHC đặc thù tăng lên.

Tỷ lệ TTHC liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến của các bộ nhìn chung còn thấp so với mục tiêu đề ra, trong đó 8 bộ đạt tỷ lệ dưới 50%; 3 địa phương có tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC liên quan đến doanh nghiệp mới đạt dưới 70%...

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh vẫn còn một số quy định TTHC rườm rà, điều kiện kinh doanh không cần thiết, kéo dài thời gian gia nhập thị trường…

Để cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh và TTHC, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch tỉnh, thành tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực thi nghiêm túc, chất lượng, đúng thời hạn các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt.