Thủ tướng: Thông tin đối ngoại đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc

Tối 28/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Dự lễ trao giải có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng giải thưởng lần này vẫn đón nhận được hơn 1.000 tác phẩm tham dự (Ảnh: Nguyễn Trường).

Hơn 1.000 tác phẩm tham dự giải thưởng lần thứ VII