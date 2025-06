Thủ tướng Thái Lan thị sát biên giới, khẳng định bảo vệ hòa bình, ổn định

Tháp tùng Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trong chuyến công tác đến tỉnh Surin còn có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul, Thứ trưởng Quốc phòng Natthaphon Nakpanich và đông đảo quan chức chính phủ.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Thái Lan đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân tại khu vực, các quan chức chính quyền địa phương và quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ. Bà Paetongtarn Shinawatra cũng chủ trì một cuộc họp về an ninh biên giới với các tướng lĩnh và quan chức địa phương, tập trung vào các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ người dân sinh sống tại các tỉnh biên giới giáp với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan trong chuyến công tác đến tỉnh Surin ngày 11/6. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo giáo viên và học sinh tại khu vực cần thường xuyên diễn tập sử dụng hầm trú ẩn, đảm bảo sẵn sàng trong mọi tình huống. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan cũng trấn an người dân, khẳng định chính phủ đang nỗ lực tối đa để giải quyết hòa bình tranh chấp và sớm ổn định tình hình, không để xung đột bùng phát, đồng thời đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Bà Paetongtarn Shinawatra nhấn mạnh, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì liên lạc và phối hợp với mong muốn duy trì và đảm bảo hòa bình.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan cũng tái khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là chính phủ, quân đội và các cơ quan liên quan cần đoàn kết, thống nhất và hợp tác chặt chẽ với nhau vì mục tiêu bảo vệ hòa bình và ổn định tại biên giới. Bà Paetongtarn Shinawatra cũng cảnh báo về tình trạng phát tán tin giả, tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội có thể tạo hoang mang dư luận và bất ổn xã hội; chỉ đạo chính quyền địa phương cần kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, chính xác và minh bạch đến người dân.

Bên cạnh đó, trước tình trạng khung giờ hoạt động trạm kiểm soát biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đang không đồng nhất, tạo khó khăn nhất định cho người dân hai nước tại khu vực, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo chính quyền địa phương tỉnh Surin và các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với phía đối tác Campuchia để thống nhất thời gian mở và đóng cửa biên giới, tạo thuận lợi cho thương mại biên mậu.

Thời gian qua, các tướng lĩnh, quan chức cấp cao của chính phủ Thái Lan thường xuyên đi công tác và thị sát biên giới. Trước đó, ngày 08/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul cũng đã có chuyến công tác đến tỉnh Ubon Ratchathani và trực tiếp kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai phương án sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân trong trường hợp cần thiết.

Mâu thuẫn giữa Thái Lan và Campuchia về vấn để chủ quyền biên giới đang có xu hướng giảm căng thẳng. Ngày 8/6, quân đội hai nước đã đạt được đồng thuận về điều chỉnh vị trí đóng quân tại khu vực tranh chấp biên giới, phản ánh nguyên trạng năm 2024, góp phần tạo bầu không khí thuận lợi để thúc đẩy hợp tác. Cuộc họp Ủy ban Biên giới chung giữa hai nước (JBC) dự kiến được tổ chức vào ngày 14/6 sắp tới tại Campuchia được kỳ vọng sẽ là nền tảng để hai bên giải quyết mâu thuẫn vì hòa bình, ổn định của người dân hai nước và của khu vực.