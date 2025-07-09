Thủ tướng Thái Lan Anutin công bố 4 ưu tiên chính sách trong bài phát biểu nhậm chức

Dù nhiệm kỳ bị giới hạn bởi thỏa thuận liên minh, Thủ tướng Anutin cam kết phục vụ lợi ích của đất nước và kêu gọi sự tin tưởng từ người dân. Phát biểu sau lễ tiếp nhận sắc phong của Hoàng gia vào trưa 7/9, Thủ tướng Anutin cam kết:

"Tôi tin rằng trong vòng 4 tháng tới, toàn thể Nội các, bao gồm cả tôi, sẽ đủ sức khỏe và quyết tâm để phục vụ nhân dân một cách trọn vẹn. Chúng ta phải khẩn trương thúc đẩy tiến trình phát triển đất nước, vượt qua giai đoạn khủng hoảng trong thời gian cho phép. Đồng thời, chúng ta sẽ đặt nền móng vững chắc để chính phủ kế nhiệm có thể tiếp tục phát huy những cam kết vì phúc lợi và sự ổn định của người dân, hướng tới sự phát triển bền vững của Thái Lan”.

Ông Anuthin Charnvirakul phát biểu tại trụ sở Đảng Bhumjaithai sau lễ tiếp nhận sắc phong của Hoàng gia Thái Lan vào trưa 7/9/2025, chính thức trở thành Thủ tướng 32 của Thái Lan. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anutin nêu rõ bốn trọng tâm chính sách sẽ được triển khai khẩn cấp. Về kinh tế, chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp giảm chi phí sinh hoạt, đặc biệt là chi phí năng lượng, giao thông và hậu cần. Các chương trình xóa nợ cho nông dân và người thu nhập thấp sẽ được triển khai, đồng thời thúc đẩy tạo thu nhập tại cộng đồng địa phương.

Về an ninh quốc gia, ông khẳng định sẽ giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan –Campuchia bằng biện pháp hòa bình, không nhượng bộ lãnh thổ hay quyền lợi quốc gia. Chính phủ sẽ nhanh chóng bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong lĩnh vực quản lý thiên tai, Thủ tướng cam kết tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và phòng ngừa, cải thiện quy trình phục hồi và bồi thường để đảm bảo hỗ trợ kịp thời và công bằng cho người dân.

Về các vấn đề xã hội, ông Anutin tuyên bố sẽ đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy, buôn người, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp, thông qua hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và đối tác quốc tế.

Thừa nhận vị thế thiểu số của chính phủ mới, Thủ tướng Anutin kêu gọi sự hợp tác từ các nghị sĩ để đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Ông cam kết tuân thủ pháp luật và không can thiệp vào tiến trình tư pháp.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Anutin tái khẳng định cam kết cải cách Hiến pháp theo hướng dẫn của Tòa án Hiến pháp, trước khi giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên tại trụ sở Đảng Tự hào Thái Bhumjaithai vào tối 6/9 sau khi đắc cử, ông Anutin cũng nhấn mạnh cam kết xây dựng một chính phủ vì người dân, thúc đẩy đoàn kết và nhanh chóng khôi phục hình ảnh “Xứ sở Nụ cười” của đất nước Thái Lan.