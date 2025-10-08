Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như 'khoán 10' nông nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng).

Thủ tướng cho biết cuộc làm việc nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những khâu đột phá nhất để phát triển nền kinh tế.

Các cấp, các ngành, các chủ thể có liên quan đều đang rất quyết liệt, tích cực tổ chức thực hiện Nghị quyết 68 đồng bộ, tổng thể, toàn diện để Nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể, cân đong đo đếm được...

Để tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 và các nghị quyết liên quan, Thủ tướng nhấn mạnh cần tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận mới, cụ thể là cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu.