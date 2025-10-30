Thủ tướng: Sẽ xem xét tăng lương sớm hơn

Sau hơn một ngày Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm.

Những thành tựu đáng tự hào trong nhiệm kỳ

Thủ tướng cho biết, ngồi nghe các đại biểu phát biểu trong 2 ngày nay, ông nhận thấy sự tâm huyết, trách nhiệm.

Nền kinh tế đã đủ sức chống chọi với các cú sốc lớn từ bên ngoài. Kinh tế vĩ mô vì thế ổn định, lạm phát được kiểm soát đi kèm với thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng áp lực thì càng nỗ lực. Ảnh: Quốc hội

Theo Thủ tướng, nợ công, nợ nước ngoài, nợ chính phủ đều giảm, đời sống nhân dân nâng lên, chỉ số hạnh phúc tăng 39 bậc so với đầu nhiệm kỳ.