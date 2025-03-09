Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Cụ thể, tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi

Tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.