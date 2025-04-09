Thủ tướng quyết: Cấp giấy phép lái xe rút xuống 4 ngày rưỡi, giảm 30% lệ phí đăng ký xe

Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định bỏ thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch, lý do vì khi giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử. Trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các thủ tục đăng ký xe lần đầu được thực hiện trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu. Việc đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng cũng phê duyệt giảm 30% phí, lệ phí đăng ký xe theo mức đang được áp dụng khi thực hiện thủ tục: đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.

Về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe), nội dung đơn giản hóa gồm: Thí điểm triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công; thực hiện triển khai đối với các địa phương có dữ liệu hôn nhân đầy đủ. Lý do là để thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân.

Bên cạnh đó, quy định mới bổ sung kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.