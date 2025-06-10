Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu từ chức

BFM TV dẫn các nguồn tin chính phủ ngày 6/10 cho biết Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: Reuters

Trước đó, tối 5/10, theo giờ địa phương, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã công bố thành phần nội các mới với hy vọng sẽ dẫn dắt đất nước thoát khỏi tình hình bế tắc chính trị.

Ngay sau khi danh sách các thành viên chính phủ mới được công bố, nhiều đảng phái tại Pháp đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia (RN), ông Jordan Bardella nhấn mạnh đã cảnh báo Tân Thủ tướng rằng nếu không có sự thay đổi thực chất sẽ dẫn tới sự rạn nứt. Ông cho rằng chính phủ mới hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào và tuyên bố sẽ sớm đề nghị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Tương tự, Chủ tịch Đảng Liên minh cánh hữu vì nền Cộng hòa, Éric Ciotti, cho rằng "chính phủ này là một cái tát vào mặt người Pháp", đồng thời lên án sự trở lại của Tân Bộ trưởng Quân đội, Bruno Le Maire. Ông Ciotti cũng tuyên bố sẽ yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ mới.

Về phần mình, ông Pierre Jouvet, Tổng thư ký Đảng Xã hội, lên án rằng "một chính phủ như vậy là hồi kết cho chủ nghĩa Macron đang hấp hối".

Trước làn sóng chỉ trích, Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ mới "tập hợp và giống với nền tảng chung ủng hộ trong Quốc hội". Các bộ trưởng sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là lập ngân sách quốc gia trước ngày 31/12 và phục vụ đất nước. Đồng thời, họ nhận thức rằng cần tìm kiếm sự thỏa hiệp với phe đối lập. Thủ tướng cũng nhấn mạnh sẽ không sử dụng Điều khoản 49.3 của hiến pháp và Quốc hội sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng, qua đó nhắc lại lời hứa về những thay đổi thực chất trong nội bộ chính phủ.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Lecornu sẽ trình bày bài phát biểu về chính sách tổng thể tại Hạ viện Pháp vào ngày 7/10 sắp tới.