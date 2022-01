Thủ tướng: Phấn đấu năm 2022 chiến thắng dịch bệnh

Your browser does not support the audio element.

Chiều 5/1/2022, phát biểu kết luận hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thử thách, cả nước đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vững quốc phòng - an ninh.

"Nhìn chung, chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu các cấp giao Chính phủ và chính quyền địa phương", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại thời điểm biến chủng Delta xâm nhập sâu vào trong nước, Thủ tướng cho biết, cả nước khi đó chưa có đủ vaccine, thuốc chữa bệnh, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, năng lực y tế còn hạn chế nên bắt buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Dịch bệnh và các biện pháp hành chính đã ảnh hưởng tới đời sống người dân, các hoạt động kinh tế - xã hội.