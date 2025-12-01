Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Trước phiên họp của đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu dự đại hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.