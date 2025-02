Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tương lai thế giới thuộc về thế hệ trẻ

Cho biết cộng đồng dân cư và doanh nghiệp ASEAN ngày càng hiện diện nhiều hơn tại New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp ASEAN hợp tác, đầu tư tại New Zealand; cam kết nỗ lực thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều sớm gấp đôi so với hiện nay; thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, duy trì và thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh như chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, chống biến đổi khí hậu…

Đặc biệt, tại Phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Timor Leste, Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng New Zealand đã có trao đổi, hỏi đáp, thảo luận với các đại biểu tham dự Diễn đàn về các vấn đề quan tâm như: phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, nỗ lực của Timor Leste để gia nhập ASEAN, an ninh, phòng chống tội phạm mạng, hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn...

Thể hiện sự đồng tình cao với các phát biểu, chia sẻ và trả lời của Tổng thống Timor Leste, Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam ủng hộ và mong muốn Malaysia thể hiện tốt hơn nữa vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, trong đó có việc giải quyết vấn đề Myanmar; ủng hộ Timor Leste gia nhập ASEAN và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ New Zealand-ASEAN, cũng như quan hệ Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới.

Những vấn đề toàn cầu, toàn dân phải có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân

Trước đề nghị làm rõ nội hàm quan điểm của Thủ tướng về tự cường, tự chủ chiến lược, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bất cứ quốc gia nào, tổ chức nào cũng phải đặt vấn đề tự lực, tự cường chiến lược.

Trong quan hệ đối ngoại phải giữ thế cân bằng, đối xử công bằng, phát triển dựa trên luật lệ; mỗi quốc gia đều phải có thực lực; quốc phòng và an ninh phải được tăng cường, củng cố, phù hợp với tình hình; đảm bảo an sinh xã hội, công bằng, văn minh, hỗ trợ người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; không hy sinh môi trường, công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; giữ gìn và phát huy nền văn hóa giàu bản sắc.

Về đề nghị làm rõ hơn về quan điểm quan hệ các nước phải dựa trên luật lệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc quản trị mỗi quốc gia, khu vực và thế giới đều phải dựa trên luật lệ.