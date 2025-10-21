Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.
Các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Lương Cường...gửi lẵng hoa chúc mừng.
|Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sau khi Quân chủng PK-KQ được thành lập (22-10-1963), Bộ Quốc phòng đã xây dựng, phát triển lực lượng phòng không ba thứ quân, lấy Quân chủng PK-KQ làm nòng cốt, hình thành thế trận tác chiến phòng không rộng khắp, liên hoàn. Trong điều kiện phải “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”, Quân chủng PK-KQ tập trung nghiên cứu nắm chắc địch, xây dựng cách đánh độc đáo, sáng tạo của từng lực lượng, nhất là đánh đối tượng B-52, máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu chiến thuật, máy bay gây nhiễu và máy bay không người lái của địch.
Cùng với đó, Quân chủng tích cực triển khai huấn luyện, diễn tập và thông qua các hoạt động tác chiến để bổ sung, hoàn thiện cách đánh, rèn luyện bộ đội, nâng cao trình độ, bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng PK-KQ đã bắn rơi 2.635 máy bay trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi, bao gồm đủ các kiểu loại hiện đại nhất của không quân Mỹ, trong đó có 64 chiếc B-52; 13 chiếc F-111, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ.
Những năm qua, Quân chủng PK-KQ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Tổ chức biên chế, trang bị được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, bố trí lực lượng hợp lý; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Với những thành tích và chiến công xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và phát triển, Quân chủng PK-KQ có 147 lượt tập thể, 150 lượt cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; Quân chủng vinh dự được 17 lần đón Bác Hồ đến thăm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng PK-KQ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tích, chiến công của Quân chủng trong những năm qua và khẳng định: Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng PK-KQ đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng và dân tộc Việt Nam anh hùng.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đặt ra nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thách thức và nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển là trọng yếu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng PK-KQ quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết 44 ngày 24-11-2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực thực tế và trình độ chuyên môn cao, tinh thông kỹ chiến thuật; có chính sách thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, nhất là nhân sự kỹ thuật.
|Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đọc diễn văn tại buổi lễ.
Tiếp tục tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có kế sách trong xây dựng lực lượng, thế trận phòng không nhân dân, không quân toàn quân rộng khắp. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi với bất cứ cuộc chiến tranh xâm lược nào của kẻ địch.
Nghiên cứu tổng kết bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và kinh nghiệm trong các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, nhất là trong các chiến dịch phòng không lớn để vận dụng trong điều kiện mới. Chú trọng nghiên cứu, tổng kết lý luận quân sự, nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, phát triển cách đánh, tác chiến, đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; ứng phó với chiến tranh công nghệ cao. Đẩy mạnh hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại. Nâng cao năng lực sửa chữa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, số hóa trong quản lý và tác chiến.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, Quân chủng PK-KQ đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất, sát nhiệm vụ, sát đối tượng tác chiến; làm chủ vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại; tích hợp đồng bộ các hệ thống vũ khí, trang bị. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp tục mua sắm, bổ sung vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp điều kiện kinh tế đất nước.
|Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Quân chủng Phòng không - Không quân
Giám sát và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự, trong nước và nước ngoài; kịp thời phát hiện và cảnh báo các hành vi vi phạm không phận; bảo vệ an toàn cho các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng. Tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng...