Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Sau khi Quân chủng PK-KQ được thành lập (22-10-1963), Bộ Quốc phòng đã xây dựng, phát triển lực lượng phòng không ba thứ quân, lấy Quân chủng PK-KQ làm nòng cốt, hình thành thế trận tác chiến phòng không rộng khắp, liên hoàn. Trong điều kiện phải “lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”, Quân chủng PK-KQ tập trung nghiên cứu nắm chắc địch, xây dựng cách đánh độc đáo, sáng tạo của từng lực lượng, nhất là đánh đối tượng B-52, máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu chiến thuật, máy bay gây nhiễu và máy bay không người lái của địch.

Cùng với đó, Quân chủng tích cực triển khai huấn luyện, diễn tập và thông qua các hoạt động tác chiến để bổ sung, hoàn thiện cách đánh, rèn luyện bộ đội, nâng cao trình độ, bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân chủng PK-KQ đã bắn rơi 2.635 máy bay trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi, bao gồm đủ các kiểu loại hiện đại nhất của không quân Mỹ, trong đó có 64 chiếc B-52; 13 chiếc F-111, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, Quân chủng PK-KQ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Tổ chức biên chế, trang bị được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, bố trí lực lượng hợp lý; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với những thành tích và chiến công xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và phát triển, Quân chủng PK-KQ có 147 lượt tập thể, 150 lượt cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; Quân chủng vinh dự được 17 lần đón Bác Hồ đến thăm.