Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47

Trong chuyến công tác 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN và Lễ ký Tuyên bố về việc Kết nạp Timor-Leste vào ASEAN; dự các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên hợp quốc.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13; dự các hội nghị: Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 lần thứ 3, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 28, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Hội nghị cấp cao các nước RCEP lần thứ 5...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị và nhiều hoạt động quan trọng khác.