Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Ngày 2-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Việt Nam 2-9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm của Việt Nam và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm. Điều này thể hiện tình cảm đặc biệt, sự coi trọng rất cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung, cũng như sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Vui mừng về kết quả tốt đẹp của chuyến công tác đến Trung Quốc vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh về sự tiếp đón chu đáo đối với Đoàn đại biểu Việt Nam.