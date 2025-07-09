Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Tiếng nói Việt Nam' luôn vang xa, bay cao

Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia.

Diễn văn kỷ niệm do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày nêu rõ cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức.

Tại sự kiện, các đại biểu nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại diện các nước và tổ chức quốc tế.

Sáng 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Suốt hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh. Đài Tiếng nói Việt Nam kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông quốc gia tiên phong trong xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại; góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đưa “Tiếng nói Việt Nam” vươn xa khắp nơi trên thế giới. Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong cả thời chiến lẫn thời bình; là diễn đàn rộng mở phản ánh tiếng nói của nhân dân; là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thanh và báo chí số; duy trì và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền thống, dẫn đầu tại Việt Nam về Podcast, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận, tương tác với công chúng qua các nền tảng số.

Đài Tiếng nói Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới; trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) tặng Đài Tiếng nói Việt Nam; phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam, Người chỉ đạo thành lập Đài Phát thanh quốc gia - tiền thân của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trân trọng cảm ơn, tri ân sự đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sỹ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt lịch sử vẻ vang 80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Đặc biệt, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn và gửi những tình cảm yêu quý tới gia đình, người thân của 34 liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì sự đồng hành của dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm lại những mốc son trong 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong suốt 80 năm qua, “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng; là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người; là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế; là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước.